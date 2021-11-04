Екс-президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі вже понад місяць голодує у грузинській в’язниці.

Мати екс-президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти її сину та організувати його переправлення в Україну для лікування.

Відповідне звернення Гіулі Аласанія оприлюднено на сторінці Саакашвілі в Facebook.

"Ми у безвихідному стані. Мого сина в мене на очах вбивають. Я хочу звернутися до президента Зеленського, котрий не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам особливо потрібна його підтримка і його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправлення Михайла сюди, в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, турботу і зміг якось вижити. У нього вже 35-й день голодування. Можете уявити собі?" - зазначила Аласанія.

На її думку, у грузинській в’язниці з Саакашвілі може статися все що завгодно, будь-якої миті.

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)"Але це нікого не турбує. Єдине, що йому пропонується – тюремна лікарня. Де немає відповідних спеціалістів, де немає жодних умов для лікування таких хворих.

Я дуже на вас сподіваюся! На всіх вас - людей в Україні. На депутатів, і я звертаюся до влади України! І, ясна річ, передусім - до президента Зеленського", - наголосила мама Саакашвілі.

Затримання Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосувалися посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

Зараз Саакашвілі тримають у руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політичним в'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента у приватну клініку. Натомість влада погоджується госпіталізувати його в лікарню глданської в'язниці в Тбілісі.

Водночас, як заявили адвокати, у лікарні цієї в'язниці планується інсценувати бунт з метою ліквідації Саакашвілі.

28 жовтня адвокат Діто Садзаглішвілі повідомив, що Саакашвілі погодився на надання йому медичної допомоги.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.

Того ж дня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі втратив 20 кілограмів ваги, адже голодує 34-й день поспіль, його стан значно погіршився.

Автор: Леся Лещенко