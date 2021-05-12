11 травня Медведчуку підписали підозру про державну зраду.

Кум Путіна і депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук має намір з’явитися в Офіс генпрокурора і взяти участь у слідчих діях в рамках справи про державну зраду.

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«Віктор Медведчук має намір сьогодні з’явитися у Генпрокуратуру для участі у слідчих діях і довести абсурдність усіх висунутих проти нього звинувачень», – цитує видання слова юристів.

Що цьому передувало

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів для встановлення його місця перебування та вручення клопотання про утримання під вартою.

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив про повернення в державну власність нафтопроводу "ПрикарпатЗахідтранс", власників якого пов'язують з Віктором Медведчуком.

19 лютого на засіданні РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і ще кількох осіб, а також доручено повернути в державну власність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс".

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Автор: Яна Ставська