На допит 9 березня викликали й Порошенка, але той не прибув.

Кума Путіна та депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який разом з дружиною потрапив під санкції РНБО за фінансування тероризму, допитали слідчі Служби безпеки.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Співрозмовники уточнили, що допит відбувся 9 березня. Видання припускає, що Медведчука допитувала в рамках відкритої проти нього справи про державну зраду.

Наразі правоохоронці досліджують факти нещодавно опублікованих розмов Медведчука та екс-«куратора» по Донбасу від Кремля Владислава Суркова.

На допит 9 березня викликали й п’ятого президента України Петра Порошенка, але той не прибув, пише УП.

Що відомо про справу Медведчука

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила провадження за зверненням тоді депутата Андрія Тетерука проти співголови ОПЗЖ Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.

29 січня 2019 року Віктор Медведчук на партійному з’їзді оголосив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом. Громадськість сприйняла ідею кума Путіна негативно.

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Автор: УНІАН