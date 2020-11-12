За останні півтора місяця це вже втретє, коли Вілкул звертається до медиків.

Сьогодні, 12 листопада, міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул перебуває на стаціонарному лікуванні в Інституті серця Бориса Тодурова в Києві.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24" із посиланням на джерело в Кривому Розі.

За останні півтора місяця це вже втретє, коли Вілкул звертається за допомогою до кардіологів. Раніше там же йому була зроблена серйозна операція на серці. Подробиць про поточний стан мера Кривого Рогу наразі немає.

14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік. У 2006 році він був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, і на першій сесії - її головою. Дніпропетровську обласну раду Вілкул очолював з вересня 2006 до червня 2010 року. З листопада 2010 року по теперішній час - Криворізький міський голова.

У 2011 році був переможцем регіонального конкурсу "Людина року Придніпров'я - 2011" у номінації "Народний мер року", у 2012, 2013, 2014 роках - переможцем обласного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування у номінації "Кращий мер міст обласного значення з районним поділом".

Згідно з попередніми результатами голосування 25 жовтня, у Кривому Розі у другий тур місцевих виборів відбудеться. Дата проведення ще не встановлена через судові засідання з розгляду порушень у день голосування 25 жовтня, що тривають.

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Автор: УНІАН