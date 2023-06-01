На Сєнкевича вже складали адмінпротоколи, вбачаючи корупцію в його діях по виписуванні собі премій.

Депутати Миколаївської міської ради змінили розрахунок заробітної плати міського голови Олександра Сєнкевича та затвердили йому щомісячну премію в розмірі 100% від посадового окладу. Відповідне рішення було ухвалено на сесії міськради у вівторок, 30 травня.

Як зазначив керуючий справами виконавчого комітету міськради Андрій Волков, причиною ухвалення такого рішення стало роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції. В НАЗК вважають, що міський голова при визначенні розміру заробітної плати усіх працівників мерії, таким чином визначає і собі розмір зарплати, що є конфліктом інтересів, який впливає на фінансове становище мера.

Також він нагадав, що НАЗК вже складало адмінпротоколи на Сєнкевича, вбачаючи корупцію в його діях по виписуванні собі премій.

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"Вони (НАЗК – УНІАН) стоять на своїй позиції, що міським головам розмір заробітної плати повинен бути визначений конкретно. У зв’язку з цими обставинами ми підготували цей проект рішення, щоб в подальшому ми запобігли судових справ, щоб не витрачати на це час. При цьому розмір заробітної плати міського голови розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів", - сказав Волков.

Окрім премії, ухвалений депутатами проект рішення передбачає виплату міському голові матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу та допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки.

Сам Сєнкевич заявив про конфлікт інтересів та не брав участі у голосуванні за цей проект рішення сесії міськради.

Зарплата Олександра Сєнкевича - що повідомлялося

За даними миколаївського Центру журналістських розслідувань, у лютому 2022 року Олександру Сєнкевичу нарахували 57 тисяч гривень заробітної плати. Приблизно такою ж вона залишалася до кінця минулого року. Посадовий оклад в розмірі 16,4 тисяч гривень регулярно доповнювали надбавки, які кожного місяця в середньому складали 19 тисяч.

Щомісячна премія мера протягом війни складала 15-32 тисяч гривень. У серпні 2022 року мер отримав додаткові 76,4 тисяч гривень які оплату планової відпустки та допомоги на оздоровлення – таким чином, за місяць йому нарахували 113 тис.грн.

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