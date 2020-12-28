Офіс генерального прокурора зобов’язаний внести відомості до ЄРДР щодо встановлення фактів про свідомий цілеспрямований геноцид українського народу через недофінансування медичної сфери.

Відповідну заяву подав народний депутат Андрій Деркач, повідомляється в його Telegram-каналі.

У своїй заяві народний депутат вимагає від Офісу генерального прокурора внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, взяти під особистий контроль розслідування справи та повідомити про результати розгляду заяви.

«За інформацією Міністерства охорони здоров’я України Державний бюджет України на 2021 рік передбачає лише половину з необхідного фінансування, що вкрай негативно відзначиться на наданні послуг населенню в медичній сфері та потягне за собою численні жертви від пандемії», – пише у заяві Андрій Деркач.

Нардеп Деркач також наголошує, що прийнятим бюджетом на 2021 рік на обслуговування боргів закладено на 2 млн більше видатків, ніж на сферу охорони здоров’я. І це в умовах пандемії СOVID-19, не кажучи вже про щорічне зростання смертей від серцево-судинних захворювань або онкології, лікування яких в Україні перебуває на вкрай низькому рівні.

Як повідомлялось раніше, у засобах масової інформації з’явилися публікації з інтерв’ю міністра Марченка, в якому він повідомляє, що свідомо урізав бюджет медичної сфери.

«Не можна маніпулювати цими речами і визначати, що ця сфера (медицина) має бути пріоритетною. Якби ми прийняли той бюджет, який пропонував мій колега міністр охорони здоров’я Степанов, ми мали б десь забирати ці кошти. Залізти в кишені освітян чи пенсіонерів…», – цитує інтерв'ю Марченка Деркач.

За словами Андрія Деркача, Марченко в інтерв’ю фактично оформив «явку з повинною», повідомивши, що свідомо урізав бюджет медичної сфери, не звертаючи уваги на світову пандемію та внутрішні показники захворювання на СOVID-19.

«Вказані факти, які повинні бути перевірені слідчим шляхом, свідчать про свідомий, цілеспрямований геноцид Українського народу, задля так званого подальшого «зменшення бюджетного навантаження», – наголошує Деркач.

Також, як зазначив народний депутат Андрій Деркач, дії Марченка суперечать Конституції України, де визначено, що Україна є незалежною, соціальною, правовою державою, в якій людина, її життя, здоров'я і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а також те, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

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Автор: УНІАН