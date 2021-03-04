У МЗС України наголошують, що Кремль зобов'язаний дати вказівку контрольованим Москвою бойовикам дотримуватися режиму тиші на Донбасі і розблокувати діяльність ТКГ.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі. Не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи та фіналізувати довгоочікувані рішення для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування. Це і запуск КПВВ, і гуманітарне розмінування, і визначення нових ділянок для розведення сил і засобів, і просування у звільненні утримуваних осіб", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що Україна максимально налаштована на досягнення прогресу у цих питаннях, проте не бачить готовності Росії до конструктиву.

Як повідомляв УНІАН, днями бойовикам у Донецькій області надали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

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Українська делегація у Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

Сьогодні, 4 березня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона має залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" через посилення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

"Розраховуємо на те, що всі наші партнери по "нормандській четвірці" теж будуть звертати увагу на зростання напруженості на лінії зіткнення і використовувати свій вплив для того, щоб не дати цій ескалації перейти через небезпечну межу", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Кремль, якщо Україна "перейде через червону межу", Пєсков заявив: "Це потребує додаткового аналізу перед тим, як будуть ухвалюватися необхідні рішення".

Відповідаючи на запитання УНІАН, що саме Кремль розуміє під "червоною межею", Пєсков зауважив: "Червона межа - це відновлення повноформатних бойових дій".

"Тут головне, щоб всі, хто може, сприяли тому, щоб повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася", - заявив прес-секретар президента Росії.

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Мінські угоди: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автори: Віталій Саєнко, Роман Цимбалюк