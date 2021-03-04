Україна не бачить готовності Росії до конструктиву / фото REUTERS

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі. Не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи та фіналізувати довгоочікувані рішення для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування. Це і запуск КПВВ, і гуманітарне розмінування, і визначення нових ділянок для розведення сил і засобів, і просування у звільненні утримуваних осіб", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що Україна максимально налаштована на досягнення прогресу у цих питаннях, проте не бачить готовності Росії до конструктиву.

Як повідомляв УНІАН, днями бойовикам у Донецькій області надали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

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Українська делегація у Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

Сьогодні, 4 березня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона має залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" через посилення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

"Розраховуємо на те, що всі наші партнери по "нормандській четвірці" теж будуть звертати увагу на зростання напруженості на лінії зіткнення і використовувати свій вплив для того, щоб не дати цій ескалації перейти через небезпечну межу", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Кремль, якщо Україна "перейде через червону межу", Пєсков заявив: "Це потребує додаткового аналізу перед тим, як будуть ухвалюватися необхідні рішення".

Відповідаючи на запитання УНІАН, що саме Кремль розуміє під "червоною межею", Пєсков зауважив: "Червона межа - це відновлення повноформатних бойових дій".

"Тут головне, щоб всі, хто може, сприяли тому, щоб повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася", - заявив прес-секретар президента Росії.

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Мінські угоди: що відомо

  • Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.
  • 12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
  • За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
  • Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.
  • У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автори: Віталій Саєнко, Роман Цимбалюк