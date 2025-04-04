Представники Франції та Британії сьогодні також зустрінуться із Зеленським.

У Києві розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з питання розміщення військового контингенту.

Як повідомило джерело Суспільного в дипломатичних колах, зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів. Із французької сторони делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, із британської - адмірал Ентоні Радакін.

Сьогодні вони проведуть низку зустрічей з українськими військовими.

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Також на сьогодні запланована зустріч Радакіна і Буркхардта з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські війська в Україні

27 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з приводу розміщення іноземного контингенту поки що більше запитань, ніж відповідей. При цьому Зеленський тоді зазначив, що для забезпечення дотримання мирних домовленостей Україні потрібен військовий контингент від партнерів, а не залучення ООН і ОБСЄ.

Того самого дня речник МЗС Георгій Тихий заявив, що європейський військовий контингент, формування якого обговорюють під керівництвом Франції та Великої Британії, має передбачати три складові - сухопутну, морську та повітряну.

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