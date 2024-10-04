У нас депутатам можна балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати - з 25, звернув увагу політик.

Окремі американські чиновники вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Про це заявив народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі стріму "Говорить великий Львів".

"У всьому світі немає такого, що люди з 18 чи з 20 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, конгресмени та говорять: ми вам даємо озброєння, ви кажете, у вас немає людей. Як це у вас до 25 років не призивають? Це як взагалі? Мені складно пояснити, бо я не знаю, чому. Юридично в мене є відповідь, тому що у нас прописано все в законі", - сказав депутат.

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За його словами, війна триває, і ми маємо бути реалістами. "У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну, і вони будуть втраченим поколінням. А я кажу: якщо ця категорія людей вже зараз не хоче захищати нашу країну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою Батьківщину. Не про всіх говорю. І ми маємо це розуміти", - сказав він.

Костенко вважає, що варто знизити мобілізаційний вік до 20 років:

"Нехай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати, і всі разом воювати за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати - з 25. Я не знаю, хто це придумав".

Водночас нардеп додав, що наразі у Комітеті Ради з нацбезпеки таке питання не підіймається, хоча дискусії навколо нього і ведуться.

У центрі уваги мобілізація в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, в Україні досі немає чітких термінів служби у війську через проблеми з мобілізацією, й навряд чи законопроєкт про демобілізацію поставить у цьому питанні крапку. На думку Костенка, невизначеність у цьому питанні - відповідальність і суспільства, і тих, хто ухиляється від військової служби.

"У нас проблеми з мобілізацією. Останнім часом вона трохи погіршилася. У мене питання: як ми можемо визначити ці чіткі терміни служби, якщо в нас немає ким замінити (військових на фронті - УНІАН). Тому тут питання насамперед до проведення мобілізації, мотивації людей", - пояснив політик.

Він додав, що це виклик для всього суспільства, адже "хтось іде в армію і захищає державу, а хтось не хоче туди йти і вважає, що робота буде зроблена замість нього".

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