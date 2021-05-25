Міністерство закордонних справ України наголошує, що деструктивна політика білоруської влади створює проблеми у відносинах України з Білоруссю, і тому посольству Білорусі треба апелювати до влади своєї країни, а не до Києва.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на ноту протесту Білорусі і пояснили причину закриття авіаційного сполучення з цією країною.

Як зауважив у коментарі УНІАН речник МЗС Олег Ніколенко, "не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії".

"Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком. Він має на меті ґарантування безпеки та захист українських громадян", - наголосив Ніколенко.

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Речник додав, що за прикладом України з міркувань безпеки ряд інших країн ухвалили аналогічні рішення. Також він звернув увагу, що літаки європейських авіакомпаній почали облітати білоруський авіаційний простір.

"Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" та непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу", - наголосив Ніколенко.

Що цьому передувало

Раніше посольство Республіки Білорусь направило Міністерству закордонних справ України ноту протесту через рішення про припинення авіасполучення.

"У даній ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь у зв'язку з авіаційною подією, яка не має відношення до України", - повідомляється на сайті посольства.

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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Автор: Віталій Саєнко