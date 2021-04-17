Таке рішення прийнято у відповідь на висилку українського консула Олександра Сосонюка з РФ.

Старший дипломат посольства Росії у Києві має залишити територію України протягом 72 годин з 19 квітня.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

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Таке рішення прийнято у відповідь на висилку українського консула Олександра Сосонюка з РФ.

У заяві МЗС України йдеться:"На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії".

"Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі і надання йому припису покинути територію РФ до 21 квітня. Повністю спростовуємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", - зазначили в МЗС України.

У відомстві також підкреслили, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні стосунки від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини з 1963 р. і ще раз підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.

Що цьому передувало

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Сосонюка.

У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що зовнішньополітичне відомство визначає форму реагування на затримання Сосонюка.

МЗС Росії через затримання в Санкт-Петербурзі українського консула викликало тимчасового повіреного у справах України.

17 квітня 2021 року стало відомо про те, що Росія висилає українського консула Олександра Сосонюка, затриманого напередодні в Санкт-Петербурзі.

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Автор: Віталій Саєнко