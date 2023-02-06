Член комітету з питань нацбезпеки пояснила, чому український парламент не готовий прийняти відставку глави Міноборони на цьому тижні.

У Верховній Раді України заявили, що цього тижня український парламент не буде ухвалювати жодних рішень щодо відставки чинного міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це заявила нардеп та член комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла у своєму Facebook. Вона вказала, що відставка чинного міністра оборони створила б додаткові ризики для діяльності міністерства.

Також це ризиковано, з огляду на можливий наступ с боку РФ.

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"Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ, оцінюємо", - написала вона.

Можлива відставка Резнікова

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначив, що Резніков збирається подати у відставку. Арахамія стверджував, що натомість глава Міноборони отримає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Також він анонсував, що посаду міністра оборони має отримати голова ГУР Кирило Буданов.

Як відзначив Резніков ЗМІ, для нього новини щодо можливої відставки стали несподіванкою. Він заявив, що якби йому запропонували очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, то він би відмовився.

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