Результати виборів на 5 дільницях скасували, півтисячі бюлетенів зникли.

В одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка.

Читайте такожОприлюднено відео, яке свідчить про фальсифікацію виборів в окрузі № 87

Про це повідомляє рух "Чесно". Зазначається, що на підрахунок голосів знадобилось 8 діб.

"Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менше 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів.", - йдеться у повідомленні.

При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно інформації в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87 окрузі відбулися 28 березня. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 12 квітня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

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Автор: Дмитро Захаров