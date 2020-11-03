Тищенко привітав Усика лише через два дні після перемоги / фото boxingscene.com

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко осоромився, привітавши українського боксера Олександра Усика з перемогою над Дереком Чісорою.

Привітання Тищенко опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Під фото, де рефері фіксує перемогу Усика, Тищенко залишив повідомлення незрозумілою мовою "С перемогою". Мабуть, депутат забув, як правильно привітати українською або російською, вирішивши поєднати дві мови.

скріншот Тищенка / Instagram

Крім того, незрозуміло, чому Тищенко привітав Усика лише через два дні після перемоги. Бій, нагадаємо, відбувся в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

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Автор: Денис Прядко