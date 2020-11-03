Мабуть, депутат забув, як правильно привітати українською або російською, вирішивши поєднати дві мови.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко осоромився, привітавши українського боксера Олександра Усика з перемогою над Дереком Чісорою.

Привітання Тищенко опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Під фото, де рефері фіксує перемогу Усика, Тищенко залишив повідомлення незрозумілою мовою "С перемогою". Мабуть, депутат забув, як правильно привітати українською або російською, вирішивши поєднати дві мови.

Крім того, незрозуміло, чому Тищенко привітав Усика лише через два дні після перемоги. Бій, нагадаємо, відбувся в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

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Автор: Денис Прядко