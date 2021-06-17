Через сутичку в засіданні ВР оголосили перерву.

У Верховній Раді відбулася штовханина біля трибуни. Оголошувалась перерва на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, штовханина розпочалася перед голосуванням законопроекту, яким врегульовується питання щодо діяльності Національної ради телебачення і радіомовлення

Спочатку фракція «Опозиційна платформа - За життя» наполягала на розгляді своїх поправок до законопроекту 4107, і коли після трьох днів їх розгляду мало ставитись питання про голосування за закон, депутати з фракції «ОПЗЖ» підійшли до трибуни і намагалися перешкодити голосуванню.

На різні звинувачення фракції «ОПЗЖ» голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, який з трибуни парламенту доповідав по законопроекту, заявив, що епоха бідності закінчиться в Україні тоді, коли «закінчиться епоха брехні». При цьому він додав, що вона закінчиться тоді, коли «повсталий народ викине фракцію «ОПЗЖ» з парламенту і розстріляє».

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У відповідь представники «ОПЗЖ» розпочали штовханину біля трибуни, зокрема найбільш активний у фізичному рукоприкладстві був народний депутат Ілля Кива.

У відповідь на ці дії до трибуни підійшли і депутати фракції «Слуга народу», щоб підтримати свого колегу Потураєва. Біля трибуни почалася штовханина,

Тоді голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

Після перерви Потураєв вибачився перед фракцією «ОПЗЖ». Депутати з «ОПЗЖ» закликають Регламентний комітет Верховної Ради розглянути цю ситуацію.

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Автор: Надя Пришляк