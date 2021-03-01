Голова партії переконаний, що фінансування буде відновлене, коли партія надасть свої пояснення та усуне можливі порушення у звітній документації.

У партії «Слуга народу» з'ясовують підстави для призупинення державного фінансування та аналізують зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це заявив голова партії, перший заступник голови парламентської фракції «СН» Олександр Корнієнко, повідомляється на сайті партії.

Корнієнко висловив впевненість, що фінансування буде відновлене після того, як партія надасть необхідні пояснення та усуне можливі порушення у звітній документації.

«Наразі ми з’ясовуємо підстави призупинення державного фінансування партії та аналізуємо зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Впевнені, що після проведення ретельного аналізу, надання необхідних пояснень та усунення можливих порушень у звіті фінансування буде відновлено», - сказав він.

Водночас на сайті НАЗК повідомляється, що Агентство встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 політичних партій.

Відповідальність за таке порушення передбачена за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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У зв’язку з цим, йдеться у повідомленні, складаються та направляються до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій: "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", "ВО "Свобода", "Слуга народу", "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Важливий кожен", "ВАРТА", "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", "Нова демократія", "Громадська сила", "Команда Андрія Балоги та "Конгрес українських націоналістів".

Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" Агентством встановлено порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212–15 КУпАП). Крім того, йдеться у дописі, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах трьох політичних партій: "Конгрес українських націоналістів" - ст. 159-1, ст. 175 Кримінального кодексу України; "Блок Вілкула "Українська перспектива" - ст. 159-1 ККУ та "Слуга народу" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 ККУ (у звітах за два звітні періоди).

Відповідні матеріали НАЗК направляє до Національної поліції.

"У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу", - повідомили в Агентстві.

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Автор: Тетяна Поляковська