Голова СБУ вважає, що повномасштабний напад на Україну можливий і з території Білорусі.

Україні варто очікувати загроз не лише з боку російського, але й білоруського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

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Він зауважив, що Росія відвела від українського кордону лише частину своєї армії. "Загроза нікуди не поділася, подивіться на цю карту. Бойовий і чисельний склад ударного бойового угруповання збройних сил Росії, який розгорнутий вдовж кордону України і на окупованій території Криму, сягає близько 100 тис. осіб. Це станом на зараз. Можемо виділити п’ять основних оперативних напрямків. Але не варто забувати про Білорусь, яка є потенційним союзником Російської Федерації у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну. Доказ цьому — останні спільні навчання Білорусі і РФ. Тобто 65% українського кордону вразливі, а інші 35% — на західному напрямку — також вимагають пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить", - сказав Баканов.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Дмитро Хилюк