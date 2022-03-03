Президент підкреслив, що такі люди не готові до миру.

Президент України Володимир Зеленський про міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова сказав, що йому нецікаво дивитися в очі цієї людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

"Лавров... У людини на обличчі завжди написана його життя, його шлях і його кінець. Шлях цієї людини мені зрозумілий. Мені нецікаво дивитися в очі цієї людини", - заявив Зеленський.

Він розповів, що вперше побачив Лаврова в США, коли президентом Штатів був Дональд Трамп.

За словами президента, тоді він сказав Лаврову, що хоче, щоб Росія звільнила території України, а відносини між країнами повернулися на 10 років тому.

"Він сказав: Я з вами згоден. Але тут же він відвернувся, взяв телефон і подзвонив на якесь російське телебачення або радіостанцію і сказав: Тільки що я розмовляв з президентом Зеленським і він готовий йти на всі наші умови. Ось це і є відповідь. Це про шлях цих людей. Вони не готові", - сказав він.

Глава держави зазначив, що цих людей не цікавить результат - мир, їх цікавить тільки шлях.

"Шлях кривавий, шлях фінансовий. Їх не цікавить, що буде після них... Але ж після них точно буде", - додав Зеленський.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлася на територію української держави. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.

Ворог атакував воєнні об'єкти, а потім бомбардував мирні населені пункти. Станом на 2 березня стало відомо про загибель понад 2 тисяч цивільних громадян України.

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