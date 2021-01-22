"Нормандські перемовини" сьогодні не відбулися / фото УНІАН
Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на сьогодні, 22 січня, у форматі відеоконференції перенесена попередньо на 27 січня.
Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна.
Читайте такожКравчук запропонував ОБСЄ напрацювати єдиний документ пропозицій з урегулювання ситуації на Донбасі для лідерів "нормандського формату"
"Зустріч перенесена, попередньо на 27 січня", - зазначала вона.
"Нормандський формат": що відомо про переговори
- Попередня зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулася 12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини.
- На переговорах українська сторона акцентувала на безпекових питаннях і на посиленні безпекової складової домовленостей.
- Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпекових до гуманітарних. Зазначається, що дискусія мала непростий, але конструктивний характер. В результаті, усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
- В переговорах оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників було призначено на п'ятницю, 22 січня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram