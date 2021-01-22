Попередня зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулася 12 січня.

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на сьогодні, 22 січня, у форматі відеоконференції перенесена попередньо на 27 січня.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна.

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"Зустріч перенесена, попередньо на 27 січня", - зазначала вона.

"Нормандський формат": що відомо про переговори

Попередня зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулася 12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини.

На переговорах українська сторона акцентувала на безпекових питаннях і на посиленні безпекової складової домовленостей.

Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпекових до гуманітарних. Зазначається, що дискусія мала непростий, але конструктивний характер. В результаті, усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

В переговорах оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників було призначено на п'ятницю, 22 січня.

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Автор: Костянтин Гончаров