Голова української делегації переконаний, що прогрес у переговорному процесі можливий лише в разі демонстрації Росією реального прагнення до миру.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував представникам ОБСЄ напрацювати єдиний документ пропозицій з урегулювання ситуації на Донбасі для подальшого його ухвалення лідерами країн-членів «нормандського формату» (України, Росії, Німеччини і Франції).

Як повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

«Реальне прагнення до миру з боку РФ надасть потужного поштовху роботі ТКГ», - наголосив Кравчук.

При цьому він запропонував координатору політичної підгрупи ТКГ послу П'єру Морелю «виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть найкращі пропозиції та підходи, які виробляють політичні радники».

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У цьому зв'язку сказано, що «вироблення єдиного документа, який ухвалять лідери держав «нормандського формату», є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ».

На думку глави української делегації, «якщо до процесу консультацій підійти з цієї позиції, то ТКГ отримає усі шанси перейти до більш конструктивних кроків щодо виконання рішень, прийнятих в рамках комплексу домовленостей, починаючи з 2014 року».

План дій щодо Донбасу

5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1,5 тис. осіб); лише за виконання перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Росія блокувала переговори у рамках ТКГ щодо українського плану спільних кроків з урегулювання ситуації на Донбасі. "Поки що у Росії немає політичного рішення рухатися далі, вони у будь-який спосіб гальмують хід переговорів. Росіяни письмово за підписом пана Гризлова поки що ніяких планів нам не подавали. Вони усно стверджують, що будуть підтримувати пропозиції, які будуть подавати представники окупованих ОРДЛО", - сказав він.

"Радники" бойовиків на засіданні ТКГ

Раніше Сергій Гармаш повідомив, що на переговорах щодо Донбасу в рамках ТКГ з'явилися невідомі "радники" бойовиків.

Представник ОБСЄ не зміг пояснити їхню присутність.

Представник Донецька і експерт в українській делегації у політичній підгрупі Сергій Гармаш після цього заявив, що російська сторона залученням так званих "радників" з окупованого Донбасу до переговорів у політичній підгрупі намагається довести цей процес до абсурду. Нові люди тільки внесли більше деструктиву.

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Автор: Віталій Саєнко