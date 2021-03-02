Візит української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Об'єднаних Арабських Еміратів пройшов успішно. Роботи в рамках реалізації досягнутих інвестиційних домовленостей між провідними компаніями двох країн вже починаються.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пишуть "Українські новини". За його словами, візит української делегації в ОАЕ, який відбувся з 14 по 15 лютого 2021 року, увінчався підписанням 18 міжурядових угод і меморандумів про перспективи інвестиційного співробітництва між представниками великого українського бізнесу в різних сферах (від енергетики до промисловості) з найбільшою інвестиційною компанією ОАЕ Mubadala.

В ОАЕ був помічений і український підприємець, співзасновник корпорації АТБ і глава групи компаній BGV Group Геннадій Буткевич. У розпорядженні редакції опинилася фотографія Буткевича з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі, зроблена в ході відвідування виставки.

Як повідомило інформагентство Emirates News Agency між BGV Group і Mubadala підписано меморандум про взаєморозуміння. У коментарях ЗМІ Геннадій Буткевич поінформував, що документ передбачає вивчення потенційних можливостей для взаємовигідного співробітництва компаній в галузі видобутку корисних копалин і виробництва на території України продукції з високою доданою вартістю.

"Ви мене здивували, спрацювали як розвідники! Так, дійсно, я прилетів в ОАЕ на запрошення пана Салема Ахмеда Аль-Каабі. Великий бізнес ОАЕ дуже зацікавлений брати участь своїм капіталом в розробці українських родовищ і видобутку корисних копалин. У свою чергу, стратегічна мета BGV Group - не тільки видобувати і експортувати корисні копалини, а й використовувати їх для виготовлення продукції в Україні. Це дозволить створити вертикально інтегровану промислову інфраструктуру відповідно до світових стандартів, яка дозволить нашій країні рухатися шляхом створення ланцюжка доданої вартості і досягнення максимального рівня екологічної безпеки виробництва. Наші інтереси в даному питанні з арабськими інвесторами збігаються", - сказав Буткевич.

Своєю чергою, посол ОАЕ в Україні зазначив, що інвестиційна компанія Mubadala має великий досвід виходу на нові ринки, що розвиваються, і Україна має дуже багатообіцяючий потенціал для іноземних інвестицій.

У тому числі Салем Ахмед Аль-Каабі підтвердив підписання Меморандуму між BGV Group і Mubadala, висловивши впевненість у конструктивності і взаємовигідних перспективах інвестиційного співробітництва найбільших компаній двох країн.

"Ми вивчали інвестиційно-промисловий потенціал України в секторі гірничодобувної промисловості. Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між компаніями BGV Group і Mubadala свідчить про живий інтерес найбільшого національного фонду ОАЕ в потенційній співпраці за даним напрямком. Україна має великі перспективи, які сподіваюся, будуть реалізовані в численних спільних проектах", - заявив Аль-Каабі.

BGV Group - Українська інвестиційна керуюча компанія. Об'єднує низку українських підприємств, що мають ліцензії на видобуток рудних корисних копалин, розвідку і розробку нафтогазових родовищ. Компанія спеціалізується на видобутку металів і рідкісних мінералів, що мають особливе значення для високотехнологічних галузей промисловості: берилію, рідкоземельних металів, графіту, урану, цирконію, титану.

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Автор: УНІАН