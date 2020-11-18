Спікер української делегації також заявив, що до кінця року має відбутися "нормандська" зустріч.

Обмін утримуваними особами між Україною і Росією може пройти до кінця поточного року.

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Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з телеканалів, передає "Новое время". Він зазначив, що українська сторона запропонувала провести обмін полонених не пізніше ніж 24 грудня.

«Ми пропонуємо провести обмін полоненими до 24 грудня, до Різдва, як жест виконання наших домовленостей», — уточнив Арестович.

За словами спікера української делегації в ТКГ, політичні радники також почали підготовку до зустрічі нормандської четвірки. Вона повинна відбутися в 2020 році.

«Політичні радники, наскільки мені відомо, домовляються про організацію саме такої зустрічі. Там триває практична робота», — пояснив Арестович.

Він також додав, що зустріч в нормандському форматі необхідна Україні для підбиття підсумків минулого року, а також прийняття нових рішень на вищому політичному рівні.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: УНІАН