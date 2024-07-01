Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора

Пішов за власним бажанням.

Дмитра Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", - зазначено у повідомленні.

Що відомо щодо ситуації зі звільненням Вербицького

21 червня Офіс генпрокурора повідомив про те, що обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького покладено на інших заступників генпрокурора.

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Перед тим журналісти "Схем" заявили, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому в 6 разів дешевше. Також журналісти стверджували, що в дівчини Вербицького Porsche, на який в неї не було зароблених грошей.

Реагуючи на ці матеріали "Схем" 19 червня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про службове розслідування щодо свого заступника Вербицького. Також його перевірять НАЗК та НАБУ.

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