Дружина Медведчука заперечує російську агресію на Сході і незаконну діяльність в окупованому Криму.

Дружина кума Путіна і нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої РНБО ввела санкції за фінансування тероризму, заявила, що вступає в партію «Опозиційна платформа - За життя».

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, опублікованому на YouTube.

Скандальна дружина нардепа в трихвилинному ролику російською мовою (і в кінці українською) звернулася як до перших осіб держави, так і до громадян, запевнивши, що вони з чоловіком Віктором Медведчуком нібито «роблять все» для того, щоб Україна була мирною і успішною.

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Рішення РНБО ведуча назвала "неконституційним і репресивним".

Марченко назвала себе і свою сім'ю "майбутнім мирної і успішної України, в якій всі громадяни будуть захищені від беззаконня і будуть жити щасливо".

При цьому Марченко заперечує російську агресію на Сході і окупацію Криму Росією.

Санкції проти Медведчука і його дружини

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Денис Прядко