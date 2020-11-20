Зараз послом України в США є Володимир Єльченко.

Україна може змінити свого посла в США. Зараз вітчизняну дипломатичну місію в Штатах очолює Володимир Єльченко, призначений президентом Володимиром Зеленським менше року тому.

Як пише ZN.UA, його вирішено замінити колишнім міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Про це повідомили джерела видання в Офісі президента й Міністерстві закордонних справ.

"Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку", - пише видання з посиланням на інформацію в ОП.

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Джерело в МЗС можливість призначення Маркарової коментує дещо інакше:

"У Вашингтон після перемоги Байдена повертається "класика", А Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий фактор, але американський напрямок набагато ширше, системніше і вимагає більшої дипломатичної практики і кругозору".

Хто така Оксана Маркарова

Маркарова очолювала український Мінфін з червня 2018 по березень 2020 року, будучи спочатку в.о міністра, а з 22 листопада - повноцінним керівником відомства. Входила до складу РНБО. Після відставки Маркарова заснувала "Фундацію розвитку ринку капіталу" й запустила власний стартап.

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Автор: Юрій Годован