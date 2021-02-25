Оксана Маркарова заявила, що бути послом у Сполучених Штатах - "велика честь і ще більша відповідальність".

Оксана Маркарова прокоментувала своє призначення послом України у США.

Про це Маркарова написала у Facebook.

"Велика честь і ще більша відповідальність - представляти Україну в Сполучених штатах Америки. Дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі за довіру та амбітні завдання", - написала вона.

Читайте такожОрганізація візиту Байдена і безпекові питання: Кулеба озвучив пріоритети Маркарової на посаді посла у США

Маркарова також зазначила, що рада приєднатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких – невід’ємна частина багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні.

"Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом з поверненням до європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс в 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених штатів Америки", - додала вона.

Що було раніше

20 листопада Кулеба заявив, що запропонував Зеленському призначити новим послом України в США екс-міністра фінансів Маркарову.

Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з 8 червня 2018 року до 4 березня 2020.

Сьогодні, 25 лютого, президент призначив Маркарову послом України у США.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко