Оксана Маркарова прокоментувала своє призначення послом України у США.
Про це Маркарова написала у Facebook.
"Велика честь і ще більша відповідальність - представляти Україну в Сполучених штатах Америки. Дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі за довіру та амбітні завдання", - написала вона.
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Маркарова також зазначила, що рада приєднатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких – невід’ємна частина багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні.
"Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом з поверненням до європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс в 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених штатів Америки", - додала вона.
Що було раніше
- 20 листопада Кулеба заявив, що запропонував Зеленському призначити новим послом України в США екс-міністра фінансів Маркарову.
- Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з 8 червня 2018 року до 4 березня 2020.
- Сьогодні, 25 лютого, президент призначив Маркарову послом України у США.
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