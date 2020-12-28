Ще дві партії - "За майбутнє" та "Сила і честь" також мали б шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

В разі проведення виборів до Верховної Ради пройшли б чотири партії - "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "ВО "Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, коментуючи результати двох чергових опитувань, проведених КМІС та фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва у грудні.

За його словами, ще дві партії мали б шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр - "За майбутнє" та "Сила і честь".

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Паніотто зазначив, що результати опитування відрізняються буквально на 3% і за одним опитуванням на першому місці - "ОПЗЖ", а за іншим - "Слуга народу", тобто, в межах похибки. На третьому місці з невеликим розривом в обох опитуваннях - "Європейська солідарність".

Як проводилося опитування

Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва провів опитування 5-13 грудня методом особистого інтерв'ю, а КМІС - у вигляді телефонного інтерв'ю 4-8 грудня.

В обох опитуваннях статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк