На думку депутата, саме опозиція має очолювати регламентний та бюджетний комітети.

Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» наполягає на необхідності ухвалення закону, який повністю врегулює діяльність парламентської коаліції та опозиції. Про це заявив представник депутатської групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Дмитро Лубінець під час зустрічі з представниками Європарламенту та Національного демократичного інституту. У заході також взяв участь колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс.

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Йшлося про втілення програм для підтримки демократії в Україні, а також обговорювався хід парламентської реформи, зокрема, підготовка закону про парламентську коаліцію та опозицію.

На думку Дмитра Лубінця, перелік комітетів, які мають очолювали представники опозиції, повинен бути збільшений, і саме опозиція повинна очолювати регламентний та бюджетний комітети. Також опозиція повинна брати участь у формуванні органів контролю виконавчої влади.

«Ми наполягаємо, що саме парламентська опозиція провинна мати право на формування персонального складу органів державної влади, які займаються контролем. Наприклад, контролем Рахункової палати або Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. І ми вважаємо, що є абсолютно прийнятним, коли формування органів виконавчої влади відбувається коаліцією, а все, що стосується органів контролю і комісій, формується опозицією», – заявив Дмитро Лубінець.

Під час зустрічі йшлося і про підготовку Етичного кодексу парламентаря. За словами Пета Кокса, ухвалення такого кодексу є однією з рекомендацій Європейського парламенту.

«Депутатська група «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» пропонує створити у Верховній Раді етичну комісію. Це може стати запобіжником розвитку парламентської корупції. Якщо народний депутат до обрання працював у галузі фермерства або агропромислового комплексу, то він не може працювати в депутатському комітеті, який займається цими питаннями», – переконаний Дмитро Лубінець.

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Автор: УНІАН