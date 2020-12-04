Політична партія «Опозиційна платформа – За життя» ініціюватиме відставку глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, оскільки він не просто не впорався з поставленими завданнями і викликами – він обдурив народ України.

Таку заяву зробив народний депутат України, співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович в інтерв'ю українським телеканалам.

Політик звернув увагу на те, що українська медицина виявилася не підготовленою до боротьби з епідемією COVID-19, і при цьому глава МОЗ продовжує вести згубну для медицини політику екс-міністра Уляни Супрун.

«Ми з нашими однопартійцями об'їхали дев'ять лікарень, щоб особисто подивитися на стан справи. За підсумком хочу вам сказати: Степанов як порядна людина повинна застрелитися – так він врятує свою честь. Після побаченого, міністра Степанова потрібно називати «Супрун», оскільки він послідовно продовжує знищувати українську медицину», – заявив Вадим Рабінович.

При цьому, звернув увагу співголова партії «Опозиційна платформа – За життя», уряд Дениса Шмигаля ігнорує всі заклики збільшити фінансування медицини.

«Я і багато моїх друзів, на жаль, перехворіли на коронавірус. Це дійсно важка хвороба, до якої потрібно ставитися серйозно. Але і вбивати економіку – теж неправильно. Ті країни, які вводили найжорсткіші карантинні заходи, не врятувалися від епідемії. Тому рішення влади про введення локдауну, повинні бути абсолютно виваженими, а не хаотичними», – підкреслив політик.

Вадим Рабінович вважає: те, як надалі розвиватимуться події в Україні, «залежить від цілей нинішньої влади».

«Якщо Зеленський, Шмигаль, Степанов і вся ця компанія хочуть добити український народ, то вони роблять все правильно. Я нагадаю, що ще навесні Зеленський заявив: «Я і глава Кабміну Шмигаль – кращі фахівці по боротьбі з пандемією...», потім виявилося, що ніякої епідемії у нас немає, маски вивезли за кордон. Минуло небагато часу в усі пафосно зустрічали літак з масками, що належать великій торговельній мережі. І при цьому кошти з коронавірусного фонду направили на створення патріотичних фільмів і ремонт доріг... і що за підсумком? А за підсумком виявилося, що ми залишилися один на один зі смертельною бідою...», – зауважив політик.

Окремо Вадим Рабінович прокоментував і ситуацію із закупівлею для України вакцини від коронавірусу. Політик підкреслив, що зарубіжної вакцини, про яку нібито домовилося Міністерство охорони здоров'я України, немає, і російський препарат – єдиний, який може бути доступним для українців.

Співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» також нагадав, що в усьому світі є тільки кілька видів вакцин – американська, Британська і російська. Перший варіант препарату «дуже складний в транспортуванні через температурні умови», а другий ще не задокументований. Тому єдиним ефективним рішенням щодо вакцинації населення України є закупівля російського аналога.

«У світі існує тільки кілька вакцин. Американська - перевозиться при температурі -70...-80 градусів. Так у нас в країні сухого льоду на її транспортування не вистачить! У МОЗ несуть якусь ахінею щодо її закупівлі!.. Далі йде Британська - вона ще ніким не підтверджена, тому про її закупівлю навіть мови не йде. Тому єдиним варіантом залишається вже існуюча сьогодні російська вакцина. Запам'ятайте, сьогодні немає ніякої можливості отримати іншу вакцину, крім російської», - підкреслив народний депутат.

«І якщо Україна відмовляється від закупівлі російської вакцини тільки тому, що вона «не патріотична», то в такому випадку уряд спершу необхідно вакцинувати від сказу», – констатував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН