Депутат запевняє, що почувається добре.

Народний депутат Андрій Парубій (фракція "Європейська солідарність") отримав позитивний результат тесту на короновірус.

Про це він написав у Facebook.

"Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями", - повідомив Парубій.

Він зауважив, що почувається добре, однак "повністю самоізолююся".

Читайте такожДиректор музею Революції гідності переконаний, що обшуки не завадять відзначити річницю Євромайдану

Раніше сьогодні Парубій заявив, що його викликали на допит до Державного бюро розслідувань щодо подій Революції гідності.

Обшуки у музеї Революції гідності: що відомо

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у нього вдома повідомив директор музею.

Згодом прокурор Олексій Донський підтвердив, що ДБР розслідує справу за заявою колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках державного перевороту, і запевнив, що "зради" немає.

Окрім Парубія, на допит також викликали мера Києві Віталія Кличка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк