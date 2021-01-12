Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчими днями стане зрозуміло, чи Росія налаштована на переговорах розв'язувати питання припинення війни на Донбасі.
Про це він сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Читайте такожУ "Слузі народу" назвали причину зміни голови української делегації в ПАРЄ
"На різних дипломатичних рівнях зараз відбуватимуться процеси, які покажуть, чи Росія готова дійсно до розмови на початку року, і якою буде динаміка подальшого процесу. Тому буквально з дня на день ми дізнаємося настрій у Кремлі і побачимо, чи вони все-таки налаштовані говорити і вирішувати питання, чи говорити і забалакувати питання", - заявив Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що Україна зацікавлена у звільненні своєї землі, тому налаштована на вирішення питань стосовно Донбасу.
Останні заяви Дмитра Кулеба:
- Кулеба назвав єдиного представника України на інавгурації Байдена
- Туристичний сезон близько: озвучено обнадійливий прогноз щодо подорожей українців в ЄС
- "Ефект пропагандистський": Кулеба дав "чітку" оцінку російській "вакцині" від COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram