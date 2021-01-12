Очільник МЗС України заявляє, що незабаром стане відомо, які настрої в Кремлі щодо продовження переговорів стосовно окупованого Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчими днями стане зрозуміло, чи Росія налаштована на переговорах розв'язувати питання припинення війни на Донбасі.

Про це він сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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"На різних дипломатичних рівнях зараз відбуватимуться процеси, які покажуть, чи Росія готова дійсно до розмови на початку року, і якою буде динаміка подальшого процесу. Тому буквально з дня на день ми дізнаємося настрій у Кремлі і побачимо, чи вони все-таки налаштовані говорити і вирішувати питання, чи говорити і забалакувати питання", - заявив Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що Україна зацікавлена у звільненні своєї землі, тому налаштована на вирішення питань стосовно Донбасу.

Останні заяви Дмитра Кулеба:

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Автор: Віталій Саєнко