Для діалогу з європейськими партнерами - Францією та Німеччиною - щодо Донбасу достатньо засобів комунікації в українській владі. Необов'язково при цьому присутність президента РФ Володимира Путіна
Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу "Україна 24". Він вважає, що не варто піддаватися на шантаж Путіна.
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"Для діалогу з європейськими партнерами - Францією та Німеччиною - достатньо засобів комунікації в українській владі. Необов'язково при цьому присутність пана Путіна, за щастя побачити якого Україні треба платити величезними поступками", - сказав він.
На думку політолога, Україні не варто піддаватися на шантаж президента РФ.
"Я думаю, (Україні на "нормандську" зустріч — ред.) потрібно не їхати. Якщо вам виставляють ультиматум і шантажують, що, якщо не виконаєте наші умови, то не буде зустрічі з Путіним. Ну добре, що не буде зустрічі з Путіним. Нехай він сидить у своєму бункері", — сказав Піонтковський.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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