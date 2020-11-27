Експерт вважає, що не варто піддаватися на шантаж Путіна.

Для діалогу з європейськими партнерами - Францією та Німеччиною - щодо Донбасу достатньо засобів комунікації в українській владі. Необов'язково при цьому присутність президента РФ Володимира Путіна

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу "Україна 24". Він вважає, що не варто піддаватися на шантаж Путіна.

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"Для діалогу з європейськими партнерами - Францією та Німеччиною - достатньо засобів комунікації в українській владі. Необов'язково при цьому присутність пана Путіна, за щастя побачити якого Україні треба платити величезними поступками", - сказав він.

На думку політолога, Україні не варто піддаватися на шантаж президента РФ.

"Я думаю, (Україні на "нормандську" зустріч — ред.) потрібно не їхати. Якщо вам виставляють ультиматум і шантажують, що, якщо не виконаєте наші умови, то не буде зустрічі з Путіним. Ну добре, що не буде зустрічі з Путіним. Нехай він сидить у своєму бункері", — сказав Піонтковський.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк