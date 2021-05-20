За словами президента, на референдум потрібно виносити найголовніше питання, яке у нас на сьогодні є.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що питання ситуації на Донбасі може бути винесено на загальнодержавний референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років своєї роботи на посаді.

Зеленський зазначив, що формат референдуму може бути ініційований народом України.

"Я буду там технічно просто робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, наприклад, то це вже ініціатива президента України, може бути. І такі питання є", - сказав він.

Читайте такожЄС звинувачує Росію в намірі інтегрувати ОРДЛО і розглядає варіанти підтримки України - ЗМІВодночас, за словами президента, до референдумів він би ставився "дуже обережно".

"Щодо державного референдуму, я вважаю, що це має бути найголовніше питання, яке у нас сьогодні є. Я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час... ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один може бути із планів", - додав Зеленський.

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Автор: Леся Лещенко