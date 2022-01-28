Володимир Зеленський також зазначив, що у разі початку повномасштабної війни з РФ, ця війна вийде за межі України.

Питання вступу України до НАТО залежить не від нашої країни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, яка транслювалася на сторінці Офісу президента України у Facebook.

"Коли ми будемо в НАТО - залежить на сьогодні не від України, на жаль", - сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що у разі початку повномасштабної війни з РФ, ця війна вийде за межі України.

"Гібридна війна народжує гібридні загрози. Загрози Україні й іншим країнам. Ми не одні сусіди Російської Федерації, ми не одні сусіди окупованих територій. Якщо буде повномасштабна війна, буде війна не тільки з Україною або не тільки на території України",- зазначив президент.

Довідка УНІАН. Процес вступу до НАТО регулюється статтею 10 Північноатлантичного договору.

Країни, які хочуть вступити до НАТО, мають відповідати певним вимогам і завершити багатоступінчастий процес, що включає політичний діалог і військову інтеграцію.

У НАТО неодноразово заявляли, що двері Альянсу для України залишаються відчиненими.

Наразі Україна має статус країни-аспіранта та партнера з розширеними можливостями.

Нагадаємо, також президент Зеленський підкреслив, що українська армія має розвиватися незалежно від того, чи буде Україна в НАТО.

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