В України розроблено кілька планів дій щодо Донбасу на випадок, якщо перемовини в Тристоронній контактній групі зайдуть у глухий кут.
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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів представник української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш. Він зазначив, що рік тому в РНБО розробили п'ять планів щодо Донбасу "без чіткої нумерації".
"Рік тому відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, де були розроблені п'ять планів без чіткої нумерації. Вони, скажімо так, горизонтальні. Їх застосування можливе в конкретній ситуації. Складається найсприятливіша ситуація для якогось плану, тоді він задіюється. Говорити про те, що план А не спрацював - це президент Зеленський побачив мир в очах Путіна, а тепер він зрозумів, що це був не мир, а відблиск софітів в очах президента сусідньої країни", - сказав учасник ТКГ.
Гармаш пояснив, які чинники впливатимуть на дії України: "Мінський процес, питання врегулювання конфлікту на Донбасі - це питання українсько-російської війни, воно лежить в контексті великої геополітики. План Б, напевно, залежатиме від перших кроків адміністрації Байдена, залежатиме від того, які будуть зміни в Європі, зокрема з коронавірусом, тому що це впливатиме на економічну ситуацію в світі і в Росії".
На його думку, миротворці та міжнародна тимчасова адміністрація були б найкомпроміснішим варіантом врегулювання цього конфлікту, особливо для населення окупованої частини Донбасу. Однак він поки не бачить підстав для реалізації такого сценарію.
Коментуючи можливість західних санкцій проти Росії у вигляді її відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, учасник ТКГ заявив:
"Я думаю, Кремль сьогодні лякає будь-який економічний тиск, оскільки економіка Росії дуже ослабла... Ідея може бути реалістичною, якщо вона буде підтримана нашими західними партнерами. Вона зробить Росію дійсно значно поступливішою".
Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що РНБО України може затвердити план Б щодо Донбасу на початку 2021 року.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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