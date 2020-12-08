Учасник перемовин зазначив, що рік тому в РНБО розробили п'ять планів щодо Донбасу "без чіткої нумерації".

В України розроблено кілька планів дій щодо Донбасу на випадок, якщо перемовини в Тристоронній контактній групі зайдуть у глухий кут.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів представник української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш. Він зазначив, що рік тому в РНБО розробили п'ять планів щодо Донбасу "без чіткої нумерації".

"Рік тому відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, де були розроблені п'ять планів без чіткої нумерації. Вони, скажімо так, горизонтальні. Їх застосування можливе в конкретній ситуації. Складається найсприятливіша ситуація для якогось плану, тоді він задіюється. Говорити про те, що план А не спрацював - це президент Зеленський побачив мир в очах Путіна, а тепер він зрозумів, що це був не мир, а відблиск софітів в очах президента сусідньої країни", - сказав учасник ТКГ.

Гармаш пояснив, які чинники впливатимуть на дії України: "Мінський процес, питання врегулювання конфлікту на Донбасі - це питання українсько-російської війни, воно лежить в контексті великої геополітики. План Б, напевно, залежатиме від перших кроків адміністрації Байдена, залежатиме від того, які будуть зміни в Європі, зокрема з коронавірусом, тому що це впливатиме на економічну ситуацію в світі і в Росії".

На його думку, миротворці та міжнародна тимчасова адміністрація були б найкомпроміснішим варіантом врегулювання цього конфлікту, особливо для населення окупованої частини Донбасу. Однак він поки не бачить підстав для реалізації такого сценарію.

Коментуючи можливість західних санкцій проти Росії у вигляді її відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, учасник ТКГ заявив:

"Я думаю, Кремль сьогодні лякає будь-який економічний тиск, оскільки економіка Росії дуже ослабла... Ідея може бути реалістичною, якщо вона буде підтримана нашими західними партнерами. Вона зробить Росію дійсно значно поступливішою".

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що РНБО України може затвердити план Б щодо Донбасу на початку 2021 року.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк