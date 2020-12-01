Таран переконаний, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна чітко окреслює свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу у 2021 році.

Як повідомляє прес-служба оборонного відомства, про це Таран заявив сьогодні під час брифінгу «Оборонні аспекти євроатлантичної інтеграції України: основні аспекти та завдання на перспективу».

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«Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року», - сказав він, звертаючись до послів та військових аташе держав-членів НАТО, а також представників офісу НАТО в Україні.

За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО - мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО.

«Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні», - наголосив Таран.

Міністр оборони підкреслив важливість партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності.

План дій щодо членства в НАТО: коли його отримає Україна

8 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що Україні потрібен План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

31 жовтня 2019 року заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Беттіна Каденбах заявила, що в Альянсі не бажають спекулювати щодо часових рамок отримання Україною Плану дій щодо членства.

25 жовтня 2019 року на той момент віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що подана Україною у 2008 році заявка на отримання ПДЧ в НАТО досі є чинною, тому нову подавати не потрібно.

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Автор: Костянтин Гончаров