Для отримання ПДЧ потрібно виконати декілька умов.

Україна може розраховувати на отримання Плану дій щодо членства в НАТО у 2023 році, але для цього потрібно виконати декілька умов.

Таку думку "Європейській правді" висловила Альона Гетьманчук, директорка центру "Нова Європа".

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"Я думаю, що нам варто було б орієнтуватися на отримання ПДЧ в 2023 році. Це закінчиться перший період участі України в Програмі розширених можливостей НАТО, буде здійснена певна оцінка" - сказала вона.

"Якщо ми зможемо продемонструвати, що цей статус ми використовуємо ефективно, якщо до того часу ми імплементуємо хоча б одну-дві річні національні програми ефективно, ми покажемо що дійсно є бажання імплементувати не лише на рівні декларацій оголошувати, то це абсолютно реально в 2023 році" - пояснила Гетьманчук.

За її словами, також потрібно випрацювати грамотну комунікацію з тими країнами, які наразі не хочуть і чути про ПДЧ для України, щоб вони захотіли обговорювати це питання.

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Автор: Андрій Василюк