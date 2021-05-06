Після завершення переговорів глава держави та держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

Почалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який знаходиться з візитом в Україні.

Читайте також"Щасливий знову повернутися в Україну": Блінкен розказав про свій візит до Києва (фоторепортаж)Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

«Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку», – зазначив Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.

Глава держави та держсекретар США спілкуються з представниками ЗМІ: онлайн-трансляція

У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.

Візит Блінкена в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну вчора пізно увечері.

В рамках візиту він проведе в нашій країні два дні, протягом яких проведе зустрічі з представниками влади та громадського суспільства України.

Держсекретар має намір підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла