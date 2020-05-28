Початок кінця. САП і НАБУ ліквідовують?

Олексій Голобуцький

Генпрокурор Ірина Венедіктова записала два відеозвернення до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де вимагає показати конкретні результати її роботи і звинувачує у тому, що за 5 років її існування відсутні гучні посадки корупціонерів. Венедіктова додала, що не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини, бо "оцінку роботи прокурора дає суд".

Що стоїть за цією заявою, якої, вочевидь, не було б без санкції з Банкової? Венедіктова констатувала незадовільну роботу правоохоронних органів із боротьби з корупцією, що вочевидь шкодить рейтингам СН - всі ж пам’ятають про весну і «саджати будемо». Венедиктова сказала “а” і “наїхала” на САП, керівник якої - її підлеглий, якого вона може критикувати. Але справи в суді САП, згідно з чинним законодавством, тільки процесуально супроводжує. А самі справи, які потім просто розвалюються, веде якраз НАБУ - незалежний від Венедіктової орган. Тому, сказавши публічно “а” щодо Холодницького, Венедіктова насправді тицьнула і директора НАБУ Артема Ситника в велике “б” - в його провальну роботу.

Ідея ліквідації що НАБУ, що САП в Офісі президента обговорюється не перший день

То що ж відбувається? І без заяв Венедіктової, яка є просто спікером влади в цій ситуації, очевидно, що САП - неефективна, НАБУ - неефективне. Від постійних скандалів навколо Артема Ситника всі втомились - і не тільки в Україні. Всі пам’ятають і внесення його до реєстру корупціонерів НАЗК, і незаконне прослуховування більш ніж сотні осіб, і провокування навіть не підозрюваних через “споїти і підкласти дівчат”, і несанкціоновану прослушку колег з інших органів, і стеження за родичами політиків, і земельку в Криму, продану за рублі, за яку сплачене мито окупантам, і справу “Укроборонпрому”, яку зливали його підлеглі. Якби були скандали, але були й результати - ще Бог з ним. Де доведені до вироків гучні справи? Де надходження до бюджету від діяльності НАБУ за мільярдних щорічних витрат на їхнє утримання (штраф, сплачений директором НАБУ Артемом Ситником за вчинення корупційного правопорушення, забезпечив в I кварталі 2020 23,8% надходжень до державного бюджету від боротьби з корупцією)?

Ідея ліквідації що НАБУ, що САП в Офісі президента обговорюється не перший день. Тим більше, що в Румунії, яку наводять як приклад ефективності чистки корупційних «авгієвих стаєнь», ніякого аналогу САП взагалі не існує. Незалежність же НАБУ взагалі вилилася в повну непідконтрольність, тобто - відсутність відповідальності. Саакашвілі активно виступає за ліквідацію що САП, що НАБУ, і передачу їх функцій іншим, нескомпрометованим правоохоронним органам.

Ми бачимо початок кінця історії, яка починалася під красивими гаслами боротьби з корупцією попередньої влади і поки не закінчилася нічим при владі новій. Репутаційні втрати від цього колишня влада отримала по-повній, вигрібає і влада нова. Вочевидь, рішення ліквідувати проблемні САП і НАБУ вже прийняте, і всі публічні заяви, які ми зараз чуємо, є лише інформаційним супроводом цих процесів.

Олексій Голобуцький

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