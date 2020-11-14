Олександр Лукашенко назвав введення Україною санкцій проти Білорусі "ганебним підвякуванням Євросоюзу та Америці".

Олександр Лукашенко пригрозив Україні санкціями у відповідь на заходи з української сторони.

Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ Білорусі та зарубіжжя, повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко вважає, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Білорусі під тиском Заходу.

"Усі ці виляння вашого президента, Зеленського, всі його виверти - це ганебне підвякування Євросоюзу та Америці. От не ввели б вони санкції проти нас, і Володя Зеленський на це б не пішов. А ввели, махнули - і він побіг слідом. Це негідна позиція. Це приниження українського народу, як мінімум", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Білорусь може закрити кордон для товарів з України, зокрема для української сировини.

"Ви дивіться, щоб ми не закрили кордон для товарів з української території. І ви взагалі не зможете не тільки на наш ринок поставляти продукцію, а й переробляти в Білорусі українську продукцію і поставляти на всі ринки, перш за все Євразійський ринок", - сказав Лукашенко.

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Також він розкритикував українські ЗМІ за те, як вони підносять аудиторії те, що відбувається в Білорусі.

"Ви ці події в Білорусі висвітлюєте так, як їх на Заході і в Америці не висвітлюють. Навіщо вам це треба? Ми завжди за вас переживали, за майдани ці і так далі... а ви нас починаєте ламати і кришити. Навіщо? Адже Лукашенко і Зеленські приходять і йдуть, а народи залишаються. Навіщо псувати відносини?" - сказав Лукашенко.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Олександр Топчій