Двері повернуть на місце до кінця місяця.

У Києві тривають відновлювальні роботи в будівлі Офісу президента, яка постраждала в ході заворушень через вирок активісту Сергію Стерненку.

Як пише "Сьогодні", дверні прорізи в ОП як і раніше закриті листами ДСП. Про це розповів радник голови офісу Михайло Подоляк. За його словами, скоро двері повернуть на місце.

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"Об'єктивно маємо великий обсяг відновлювальних робіт. Зокрема, очікуємо, що робота з відновлення дверей та їх встановлення завершиться ближче до кінця квітня. Швидше за все, 29-30 квітня монтажні роботи будуть закінчені", - повідомляє Михайло Подоляк.

Подоляк уточнив, що нових закупівель не проводилося - відновлять ті двері, які постраждали.

"Але, на мій погляд, важливо розуміти, що проблема була не тільки у фізичному пошкодженні дверей. Фактично ж був підпалений центральний вхід в будівлю, було також кілька загорянь різної інтенсивності, були розбиті вікна. Все це вимагало комплексної роботи. Фактично проводилося відновлення всієї вхідної групи в другому (центральному) Під'їзді офісу президента, а також реставрувалася частина елементів самого приміщення всередині будівлі. У будь-якому випадку розраховуємо, що до кінця квітня все вже буде в порядку", - говорить Подоляк.

Акція в підтримку Стерненко: що відбувалося

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло в дверях будівлі і кинули фаєри і димові шашки всередину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою. За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.

Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з в'язниці Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.

Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під Офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше підозри отримали ще кілька активістів.

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Автор: Юрій Годован