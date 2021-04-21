У Києві тривають відновлювальні роботи в будівлі Офісу президента, яка постраждала в ході заворушень через вирок активісту Сергію Стерненку.
Як пише "Сьогодні", дверні прорізи в ОП як і раніше закриті листами ДСП. Про це розповів радник голови офісу Михайло Подоляк. За його словами, скоро двері повернуть на місце.
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"Об'єктивно маємо великий обсяг відновлювальних робіт. Зокрема, очікуємо, що робота з відновлення дверей та їх встановлення завершиться ближче до кінця квітня. Швидше за все, 29-30 квітня монтажні роботи будуть закінчені", - повідомляє Михайло Подоляк.
Подоляк уточнив, що нових закупівель не проводилося - відновлять ті двері, які постраждали.
"Але, на мій погляд, важливо розуміти, що проблема була не тільки у фізичному пошкодженні дверей. Фактично ж був підпалений центральний вхід в будівлю, було також кілька загорянь різної інтенсивності, були розбиті вікна. Все це вимагало комплексної роботи. Фактично проводилося відновлення всієї вхідної групи в другому (центральному) Під'їзді офісу президента, а також реставрувалася частина елементів самого приміщення всередині будівлі. У будь-якому випадку розраховуємо, що до кінця квітня все вже буде в порядку", - говорить Подоляк.
Акція в підтримку Стерненко: що відбувалося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.
- Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло в дверях будівлі і кинули фаєри і димові шашки всередину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою. За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
- Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з в'язниці Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під Офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Пізніше підозри отримали ще кілька активістів.
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