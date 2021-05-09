Американські дипломати вимагають припинити російську агресію в Україні / фото Національної поліції

Посольство США відреагувало на обстріли бойовиками об'єктів цивільної інфраструктури на сході України, зокрема, лікарень та систем водопостачання.

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"Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Ми вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі", - повідомляє посольство на своїй сторінці у Twitter.

Скріншот твітів посольства США в Україні

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Автор: Катерина Комолова