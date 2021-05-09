Дипломати занепокоєні повідомленнями про пошкодження внаслідок обстрілів водних систем та лікарень на сході України.

Посольство США відреагувало на обстріли бойовиками об'єктів цивільної інфраструктури на сході України, зокрема, лікарень та систем водопостачання.

Читайте такожНа Донбасі бойовики обстріляли бійців ООС із великокаліберних кулеметів та гранатометівДипломати вимагають припинити російську агресію.

"Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Ми вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі", - повідомляє посольство на своїй сторінці у Twitter.

Що передувало

4 травня російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню в місті Красногорівка.

У закладі на лікуванні перебувають 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Однак стало відомо, що після обстрілу помер один з тяжкохворих пацієнтів.

Раніше, 6 квітня внаслідок обстрілу бойовиків знеструмило насосну станцію Південнодонбаського водопроводу, розташовану в "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка. Без водопостачання залишилися мешканці понад 50 населених пунктів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова