Сьогодні, 25 лютого, о 21.45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". У прямому ефірі ведуча програми Наталія Мосейчук та гості студії обговорять вирок активісту Сергію Стерненку, що вивів на вулиці тих, хто вважає його несправедливим.

У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук, експерти та політики подискутують про те, чи справедливий вирок Стерненку та порівняють результати такого рішення з вироком, що отримали вбивці журналістки Катерини Гандзюк. У студії обговорять стан української судової системи та хід судової реформи. Про те, чи мають українці шанс на справедливість у судах, та які події всередині країни може запустити суд над активістом Стерненком, говоритимуть цього четверга у програмі "Право на владу" з Наталією Мосейчук.

У дискусії візьмуть участь: голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, адвокат Масі Найєм, міністр юстиції України Денис Малюська, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін, правник Геннадій Друзенко, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, політичний експерт Юрій Романенко, прокурор Одеського обласної прокуратури Ганна Коломійчук, кримінолог Анна Маляр, голова правління Фундації DEJURE, д.ю.н. Михайло Жернаков, начальник Київського міського Бюро судово-медичної експертизи Олександр Михайленко.

Спеціальний гість програми - міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який поділиться актуальною інформацією щодо вакцинації в Україні. У студії обговорять ефективність проведеної комунікації з українцями щодо вакцинації. Спробують з’ясувати, чому неохоче вакцинуються лікарі та якої якості вакцина, яку завезли в Україну.

Дивіться новий випуск "Право на владу" вже сьогодні о 21.45.

Свої запитання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.

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Автор: УНІАН