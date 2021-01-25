Раніше Жіночий рух "За майбутнє" оприлюднив свої вимоги до влади: знизити тарифи, запровадити контроль за їх утворенням та якістю послуг, повернути пільгові тарифи на електроенергію та інше.

Лідерка Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова заявила про відсутність підстав для зростання вартості комунальних тарифів, електроенергії та газу в Україні й розкритикувала розмір знижки, що її уряд пропонує запровадити з 1 лютого 2021 року.

Про це правозахисниця написала на своїй публічній сторінці у соцмережі.

«Україна добуває величезну кількість газу та виробляє достатньо електроенергії! Цього достатньо, щоб забезпечити всю державу ресурсами за прийнятною ціною, ще й за кордон лишиться продати! Ви ж нахабно накручуєте ціни без жодних причин! Хіба якась складова собівартості газу зросла критично з червня місяця, щоб підвищувати його ціну у січні у більше ніж три рази!?», - написала Суслова.Читайте також"За майбутнє" скликає позачергові сесії місцевих рад через підвищення комунальних тарифів

Вона нагадала, що Жіночий рух уже долучився до мітингів у кількох містах України, зокрема, у Херсоні, Кропивницькому, Чернівцях, Світловодську та продовжуватиме підтримувати протести українців, доки уряд не запропонує реальних рішень.

«За менше ніж місяць активних протестів ми, жінки України, показали свою рішучість! Бо саме на наші плечі лягає найбільший тягар – як прогодувати родину з такими цінами! … Нам не достатньо копійчаних знижок на кілька тижнів від уряду! Ми домагатимемося від влади знищення корупційних схем, довгострокових гарантій і фіксованих цін на енергоносії та комунальні послуги!», - написала Суслова.

Раніше Жіночий рух "За майбутнє" оприлюднив свої вимоги до влади: знизити тарифи, запровадити контроль за їх утворенням та якістю послуг, повернути пільгові тарифи на електроенергію та інше.

За ініціативи місцевих депутатів від партії "За майбутнє", десятки рад по всій Україні ухвалили звернення до влади з вимогою зупинити ріст тарифів. Також народні депутати з групи "Партія "За майбутнє" зареєстрували у парламенті постанову про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

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Автор: УНІАН