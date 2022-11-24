Нібито обговорювали розблокування експорту в обмін на проведення обміну полоненими.

Представники Росії та України зустрілися минулого тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, переговори проходили за посередництва ОАЕ і без представників Організації Об'єднаних Націй.

За словами джерел, російські та українські представники вирушили до столиці ОАЕ Абу-Дабі 17 листопада. У центрі уваги під час перемовин був дозвіл Росії відновити експорт аміаку в Азію і Африку через український трубопровід, нібито в обмін на масштабний обмін полоненими.

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Два джерела повідомили, що президент ОАЕ Мохаммед бен Заїд Аль-Нагайян відвідав Москву минулого місяця, щоб обговорити з російським президентом Володимиром Путіним можливість посередництва Абу-Дабі в угоді щодо аміаку.

Чиновники з України, Росії та ОАЕ не підтвердили агентству факт проведення такої зустрічі і не розкрили деталі. Лана Нуссейбе, помічниця міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ, в заяві для ЗМІ зазначила, що Абу-Дабі як і раніше прихильний підтримці відкритих каналів зв'язку, діалогу і дипломатії для припинення війни в Україні.

Експорт аміаку з Росії

Експорт російського аміаку здійснювався по трубопроводу з російського Поволжя в український порт Південний (Одеська область). Далі через Чорне море газоподібний аміак відправлявся до міжнародних покупців.

Після того, як 24 лютого Росія вторглася на територію України, розв'язавши криваву повномасштабну війну, експорт був припинений.

Експорт аміаку не був передбачений і продовженою напередодні угодою про зерновий коридор, якою було відновлено експорт продовольства з України морськими шляхами.

Раніше президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що є кілька умов для того, щоб Росія відновила експорт аміаку. Зокрема, це обмін полоненими і розблокування Миколаївського порту.

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