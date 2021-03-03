Шарль Мішель заявив, що Євросоюз і Україна поділяють спільні цінності.

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголошує, що "немає Європи без України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

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"Я прибув в Україну з чітким повідомленням для вас (звертається до Зеленського - УНІАН) і народу України: немає Європи без України. Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права і прав людини", - наголосив Мішель.

За його словами, Євросоюз є найбільш надійним партнером для України.

Мішель запевнив у непохитній підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він також нагадав, що вчора, 2 березня, відвідував лінію зіткнення на Донбасі. "Я бачив своїми власними очима спустошливі наслідки майже семирічного періоду конфлікту для ситуації з безпекою і для життя людей. Це трагедія, що люди продовжують гинути у цьому світі на європейському континенті у 2021 році", - заявив Мішель.

Президент Європейської ради наголосив, що дуже важливо повноцінно втілити Мінські угоди.

"Це шлях просування до миру і ми продовжимо підтримувати дипломатичні зусилля для відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. І й надалі підтримуватимемо зусилля з урегулювання конфлікту, що вживаються вами, пане президенте", - заявив Мішель.

Він зазначив, що ЄС очікує, що Росія відгукнеться на зусилля України щодо мирного урегулювання ситуації на Донбасі. "Росія не посередник, а вона сторона цього конфлікту", - наголосив Мішель.

Крім того, він сказав, що будь-яка країна має бути вільною у виборі свого власного зовнішньополітичного курсу без зовнішнього втручання.

"Україна вільно обрала свій євроатлантичний курс", - заявив Мішель.

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Автор: Віталій Саєнко