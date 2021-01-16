Розслідування проводить група обласних прокурорів.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через призначення Геннадія Кернеса міським головою, коли той ще лікувався у Німеччині.

Про це повідомляє місцева депутатка Аліна Мустафаєва у Facebook.

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Мустафаєва уточнила, що справу порушено проти голови Харківської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що повторно обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен вчергове складати присягу.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 367 ККУ (службова недбалість – УНІАН)», – йдеться у відповіді правоохоронців.

Розслідування проводить група обласних прокурорів. У разі доведення провини Мозговій загрожує штраф, виправні роботи до 2 років або обмеження волі від 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Днями секретар Харківської міськради Ігор Терехов анонсував передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

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Автор: УНІАН