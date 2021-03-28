Проголосувати на виборах народних депутатів загалом зможуть майже 295 тисяч виборців.

Сьогодні в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) відбудуться проміжні вибори народних депутатів України. За їх підсумками мають обрати двох парламентарів.

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За інформацією ЦВК, голосування проходитиме на 112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

На Івано-Франківщині голосування відбудеться на 117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних). Виборчий округ № 87включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

За попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів загалом зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

Голосування розпочалось о 8:00 і триватиме до 20:00.

Результати проміжних виборів народних депутатів України мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.

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Автор: Дмитро Захаров