За словами міністра, до цього пакету санкцій не буде включене ембарго на нафту і газ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що зараз готується п'ятий пакет санкцій і, за його переконаннями, він міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів.

Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону.

"5 пакет дійсно готується. Хоча є держави, які закликають не поспішати з його ухваленням, ми активно з такими державами працюємо і пояснюємо, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що п’ятий пакет буде, він міститиме перелік осіб додатковий, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів і які будуть заведені під санкції. І він передбачає певні економічні санкції", - сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що до п'ятого пакету санкцій не буде включене ембарго на нафту і газ.

"Але, на жаль, мушу констатувати, неконструктивну, як кажуть у дипломатії, позицію окремих держав. В цей п’ятий пакет не буде включене ембарго на нафту і газ. На їх постачання, російської нафти і газу, на їх постачання до Європейського Союзу. Там будуть інші економічні речі, ми обов’язково цей пакет дотиснемо", - сказав міністр.

"Зрештою газ з нафтою дотиснемо, воно просто займе додатковий час", - додав Кулеба.

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