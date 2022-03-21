Змінилась не стратегія, а тактика Путіна.

Після невдачі з захопленням Києва російський президент Володимир Путін вимушений змінювати тактику у війні з Україною і переходить до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", шукаючи відповідні важелі, щоб примусити Банкову погодитися на позаблоковість.

Про це WSJ повідомили неназвані високопоставлені офіційні особи США.

Один зі співрозмовників видання сказав, що, з огляду на отримані дані, ефективна оборона ЗСУ спонукала Путіна скорегувати свою тактику.

Тепер російський президент хоче змусити Київ прийняти претензії РФ на південні та східні території України. Таким чином, Росія хоче створити "сухопутний коридор" між заходом країни і окупованим у 2014-му Кримом, а також розширити контроль над Донбасом.

При цьому Путін продовжить свій військовий тиск, зокрема обстріли міст, розраховуючи, що це змусить Зеленського відмовитися від сподівань долучитися до альянсу з Заходом і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги Кремля.

Якщо вимоги Путіна не задовільнять, то, очікують американські високопосадовці, РФ спробує утримати усі зайняті її регулярними військами території і продовжить ескалацію.

"Виходячи з наших військових оцінок, схоже, Путін повертається до тактики блокади", - сказав інший представник США.

За його словами, для громадян в оточених містах це означає тижні, а, можливо, місяці ракетних і артилерійських атак армії РФ.

У США сумніваються, що Путіну вдасться захопити Київ з таким опором українського суспільства, як зараз, тільки якщо він не назбирає достатньо військ.

Видання зауважує, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувальної спільноти, а лише точкою зору деяких посадовців, які мають доступ до секретної інформації. Вони не гарантують, що ця стратегія обов’язково спрацює.

Колишній високопоставлений чиновник Держдепу Деніел Фрід зазначив, що ціль Путіна захопити Україну не змінилась, "змінилась тільки його тактика".

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